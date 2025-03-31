Нижегородским школьникам расскажут о правилах защиты от кибермошенников

Методические материалы создали ведущие эксперты по информационной безопасности Нижегородским школьникам в рамках нового сезона всероссийского просветительского проекта «Цифровой ликбез» расскажут о том, как защитить себя и близких от интернет-мошенников, передает «Время Н».