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Пожар во рту: что говорит о человеке любовь к острой еде

Пожар во рту: что говорит о человеке любовь к острой еде

Такие люди в поисках новых эмоций. 123RF/legion-media.ruЛюбите острые крылышки с соусом спайси, борщ вприкуску с перцем и мексиканские тако? Пристрастие к еде с острыми специями свидетельствует об определенных чертах характера человека, пишет Science focus.

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