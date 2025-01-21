Пожар во рту: что говорит о человеке любовь к острой еде

Такие люди в поисках новых эмоций. 123RF/legion-media.ruЛюбите острые крылышки с соусом спайси, борщ вприкуску с перцем и мексиканские тако? Пристрастие к еде с острыми специями свидетельствует об определенных чертах характера человека, пишет Science focus.