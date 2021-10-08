Выгнала из дома сына-скандалиста, чтобы защитить невестку от его нападок

Позитив для оптимистовПолитикаВыгнала из дома сына-скандалиста, чтобы защитить невестку от его нападок Фото из интернета Моего поступка не поняла даже родная сестра. Говорит, что я променяла родную кровь на чужую девку.Вернуться к статье124НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЭлина МорозоваДа, все таки дерьмецо и в генах бывает заложено. Хорошо, что внучка родилась, а то ведь моральное уродство могло бы и дальше по мужской линии передаться..Александр ПятнистыйВот и я, мужик, на стороне матери. Не умеешь нести ответственность за себя и за семью- катись к едреней матери. А вот так всех мучать...Хотя, если говорить про гены...А девченке если такое "добро" передасться? Намного оно лучше будет? Не думаю. Но очень хитро наследуется все, не все от отца, надеюсь, больше по женской линии унаследуется, от матери, бабушек. И мама и дочка будут счастливые. А мать поступила правильно. Не нам ее обсуждать и осуждать.Элина МорозоваДа в том то и дело, что бабушка и мама нормальные женщины. И она обеспечила спокойную и нормальную жизнь внучке. Без скандалов и прочего негатива.NatalyЯ эту картинку, когда сыночку если ужне пня под зад дают матери то точно уж на дверь указывают, а невестку с внукам оставляют жить с собой и тянут две женщины деток/воспитывают совместно в одной квартире наблюдаю с начала 90-х годов. сейчас уже те мамочки стали прабабушками и являются матриархами уже и в семьях внуков. Они главы большого рода , они и в 80+ лет основательницы и руководительницы жизни семей внуков на них же и лежит основная забота о воспитании правнуков А сыновья что? да сыновья таких матерей уже давно и в могиле(( Нашлялись, натаскались по жизни, нагулялись попили вдоволь да и ласты склеили к 45-56 годкам.Майя MajaДа и девки бывают из поколения в поколение один в один по линии отца рождаются))) Не зря говорили в народе когда подрастали девки дочки-внучки" семя его..." и по отцу-деду вспоминали. И не только про лицо, а про характер и манеры поведения. Просто в этом рассказе встретились два одиночества женских. Свекровь да невестка в одной женской беде. Невестке очень повезло со свекровью, однозначно. А сынок все равно придет, и его пустят еще раз и еще. Все равно будут ему уже вдвоем шанс давать... А вообще редко когда мать отказывается даже от самого плохого сына ( они свою вину чувствуют и другим не признаются, бояться осуждений). У таких всегда вина на другую женщину сваливается. Ужасное средневековье, но до сих пор поощряется некоторыми упоротыми домостроями...ГусЕнаСвекровь-умница. Мудрая. Одумается мужик.ААлексейДа никуда этот урод не денется погуляет всласть, заболеет и приползёт к матери и супруге. "Зачем Вы девочки красивых любите не ...и т.д."Natalyвот только пустят ли его мать и жена обратно в дом? боюсь, что нет. Обычно такие за пару тройку лет так истаскиваются, что этот хлам мусорный и на порог то пускать страшно всякую заразу от вшей до сифилиса притащит в чистую квартиру её обитательницам.ААлексейПустят, Российские женщины зла не помнят, к сожалению.Natalyочень жалела всегда мам( бабушек)которые однажды сделали выбор в пользу сына, а не невестки с внуками. поверьте налюбовалась, сын гулёна это проклятие ещё то, он ведь маше долгов не возвращает, как бегал по бабам так и будет и у каждой бабы по ребеночку заведет, которого так же и бросит. как только следующая писька его поманит своей новизной, а вот когда мать заболеет он к ней даже не зайдет ни в аптеку не сбегает ни в больнице не навестит а уж когда этого чудака на букву М последняя из его пассий выпрет то это казелприпрется к матери сядет на шею и будет пить горькую время от времени мать поколачивая пенсию старухи на свой пропой израненой души выколачивать кулаками. у меня пол дома таких старух на лавочке сидя рыдают друг другу в жилетку и молят о том что бы сыночек любимы сдох побыстрее и только одна надежда у таких бабок на бывших невесток и внучек( заметьте не внучков)что те к ним зайдут продукты принесут в аптеку сбегают на мужчин надежды у пожилых женщин нет и сын стал сволочь и внук урод такой же как папаша его. поверьте, так примерно и происходит в 90% случаев.ААлексейа виноваты сами мамаши, кого воспитали, то и получили, как это не прискорбно осознавать.ирина Северова северова (гуляева)дети - это счастье. а большие дети - большое счастьеКомментировать
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