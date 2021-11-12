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На Сахалине почти неделю ищут подростка, сбежавшего из детского дома

На Сахалине почти неделю ищут подростка, сбежавшего из детского дома

Из детского дома села Троицкое в Сахалинской области сбежала 14-летняя девочка. Подростка ищут уже седьмые сутки, возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СК РФ по Сахалинской области.

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