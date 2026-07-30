Стоимость реакторов ВВЭР для АЭС в Индии выросла в полтора раза

В полтора раза выросла стоимость возведения четырех российских ядерных реакторов на АЭС «Куданкулам» в Индии, из-за того, что конфликт на Украине отодвинул на три года начало строительства, сообщает 30 июля газета The Economic Times со ссылкой на данные министерства атомной энергетики.
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