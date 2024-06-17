На липецких трассах полицейские и юные инспекторы вручали автомобилистам и пешеходам детские обращения

Целями акции «Письмо ЮИД» автоинспекторы Ельца и Елецкого района ставили повышение эффективности работы по предупреждению дорожно-транспортного травматизма, привлечение детей и молодежи к участию в пропаганде законопослушного поведения на дорогах.