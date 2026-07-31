Правительство увеличило размер выплаты в связи с утратой имущества в новых регионах РФ

Кабинет министров РФ увеличил до 110 тысяч рублей выплату при потере имущества первой необходимости в результате боевых действий на жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей.
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