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Газета.ру

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Правительство увеличило размер выплаты в связи с утратой имущества в новых регионах РФ

Правительство увеличило размер выплаты в связи с утратой имущества в новых регионах РФ

Кабинет министров РФ увеличил до 110 тысяч рублей выплату при потере имущества первой необходимости в результате боевых действий на жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

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