В России зафиксировали новую схему телефонного мошенничества под видом установки ограждений у мусорных площадок.
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