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Участковых могут обязать проводить профилактическую работу за дискредитацию ВС

Участковых могут обязать проводить профилактическую работу за дискредитацию ВС

Участковых полиции хотят обязать проводить индивидуальную профилактическую работу с лицами, которые привлекались к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил РФ, а также пропаганду нацистской атрибутики или символики.

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