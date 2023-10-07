Участковых могут обязать проводить профилактическую работу за дискредитацию ВС

Участковых полиции хотят обязать проводить индивидуальную профилактическую работу с лицами, которые привлекались к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил РФ, а также пропаганду нацистской атрибутики или символики.
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