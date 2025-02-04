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Трамп восхитился российском вратарем. Президент США встретил Бобровского в Белом доме и предрек ему Зал славы

Трамп восхитился российском вратарем. Президент США встретил Бобровского в Белом доме и предрек ему Зал славы

Не только Овечкину достаются комплименты.Не успели мы отойти от комплиментов, которые Дональд Трамп на митинге в Вашингтоне отвесил Александру Овечкину, как добрые слова от президента США последовали в адрес другого российского хоккеиста.

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