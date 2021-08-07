Оболганный и оклеветанный Мединский. Или как поставили министром Любимову

Театр абсурдаПолитикаОболганный и оклеветанный Мединский. Или как поставили министром Любимову Ингвар Коротков Мне подарили канал. Новый. Потому что уже под своими позывными Дзен меня не регистрирует.Вернуться к статье43НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNikolay StepanovА с этой либеральной сволочью что, ничего нельзя сделать?Виктор Козодоевтогда идем на выборы и голосуем за кпрф и вопрос будет решенNikolay StepanovТак ведь и КПРФ сгнила! Ищу партию ленинского типа и не нахожу.ВСВладимир Иванович СергеевПартия нового типа Степана Степановича Сулакшина!Комментировать
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