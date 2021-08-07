Театр абсурда

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Оболганный и оклеветанный Мединский. Или как поставили министром Любимову

Оболганный и оклеветанный Мединский. Или как поставили министром Любимову

Ингвар Коротков Мне подарили канал. Новый. Потому что уже под своими позывными Дзен меня не регистрирует.

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Nikolay Stepanov
А с этой либеральной сволочью что, ничего нельзя сделать?
Виктор Козодоев
тогда идем на выборы и голосуем за кпрф и вопрос будет решен
Nikolay Stepanov
Так ведь и КПРФ сгнила! Ищу партию ленинского типа и не нахожу.
Владимир Иванович Сергеев
Партия нового типа Степана Степановича Сулакшина!

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