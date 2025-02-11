Мэр Смоленска Александр Новиков рассказал, как будут изымать землю для государственных нужд

Речь идет об участках на бульваре Гагарина и возле ТЦ “Юнона” В понедельник, 10 февраля, на традиционной общегородской планерки был поднят вопрос возвращения в государственную или муниципальную собственность двух участков в центре Смоленска.
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