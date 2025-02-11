Смоленск 2.0
ГЛАВНАЯВСЕ СТАТЬИПРОИСШЕСТВИЯПОЛИТИКАОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАКУЛЬТУРАЗДОРОВЬЕ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Смоленск 2.0

72 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья
    Стыдобища о таком писать вообще! Что такое 10% от пенсии??? А на сколько процентов повысились цены и коммунальные усл...На Смоленщине раз...
  • Сергей Семенов
    Не по версии, а по мнению депутатов Светофор не давал задирать цены другим сетям/монополистам.В Смоленской обла...
  • Юна
    Почему Термоленд??? Русских слов что ли нет!?«Термоленд-Дельфи...

Мэр Смоленска Александр Новиков рассказал, как будут изымать землю для государственных нужд

Мэр Смоленска Александр Новиков рассказал, как будут изымать землю для государственных нужд

Речь идет об участках на бульваре Гагарина и возле ТЦ “Юнона” В понедельник, 10 февраля, на традиционной общегородской планерки был поднят вопрос возвращения в государственную или муниципальную собственность двух участков в центре Смоленска.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх