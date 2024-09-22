Работа аэропортов на юге прерывалась из-за атаки беспилотников

Аэропорты Волгограда и Астрахани сегодня ночью были закрыты из-за угрозы атаки беспилотников. В Волгограде рейсы не принимались и не отправлялись с 1:30 по местному времени, что привело к задержке двух рейсов.
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