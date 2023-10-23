Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 154 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Иванов
    За границей Макси...
  • Иван Иванов
    Уберите из инфо поля пидора-некрофила.За границей Макси...
  • наталья никифорова
    Нечего было принимать у себя этих террористов. Террористов надо "мочить в сортире", а не вести с ними переговоры. Нор...Посол Палестины: ...

Лавров обсудил в Иране наращивание партнерства на высшем уровне

Лавров обсудил в Иране наращивание партнерства на высшем уровне

Руководитель министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в рамках встречи формата "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия, Иран, Россия, Турция) в Тегеране обсудил дальнейшее наращивание двустороннего партнерства в контексте договоренностей на высшем уровне.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх