Лавров обсудил в Иране наращивание партнерства на высшем уровне

Руководитель министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в рамках встречи формата "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия, Иран, Россия, Турция) в Тегеране обсудил дальнейшее наращивание двустороннего партнерства в контексте договоренностей на высшем уровне.
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