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Ученые раскрыли секретный омолаживающий напиток после 40 лет

Ученые раскрыли секретный омолаживающий напиток после 40 лет

Обычный сок способен оказывать омолаживающий эффект.Ученые провели эксперимент и установили: обычный клюквенный может оказывать омолаживающей эффект.

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