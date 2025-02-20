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ВСУ перевели лётчиков в пехоту. Об их подвигах "сняли" ролик без участия "героев"

ВСУ перевели лётчиков в пехоту. Об их подвигах "сняли" ролик без участия "героев"

Почти треть из новых бойцов дезертировала в первые же дниПехотный батальон из бывших лётчиков и операторов ПВО сформировало командование ВСУ.

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