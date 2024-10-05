«Ситуация хорошая»: жена Отара Кушанашвили сообщила о его состоянии после десятичасовой операции

Жена Отара Кушанашвили сообщила о его состоянии после десятичасовой операции. Ольга Фролова заявила, что ее супруг чувствует себя уже намного лучше и что он быстро пришел в себя после хирургического вмешательства по удалению злокачественной опухоли.
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