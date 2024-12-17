Аналитики рассказали о популярных вакансиях для пенсионеров

С января по ноябрь 2024 года число предложений выросло более чем вдвое Эксперты «Авито Работы» проанализировали данные за уходящий год и подготовили подборку профессиональных сфер деятельности с наибольшим приростом вакансий для трудоустройства пенсионеров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии