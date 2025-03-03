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Закон, порядок, государство

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Противолодочные и минно-тральные корабли БФ отработали учебно-боевые задачи в Балтийском море

Противолодочные и минно-тральные корабли БФ отработали учебно-боевые задачи в Балтийском море

По замыслу учений, экипаж МПК «Кабардино-Балкария» отработал комплекс мероприятий по поиску, классификации и слежению за подводной целью с помощью гидроакустической станции корабля.

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