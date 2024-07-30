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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник «Локомотива» Погостнов о цели на сезон: «Выигрывать каждый матч и идти от игры к игре» 

После 2 туров железнодорожники с 3 очками занимают в таблице 6-е место. «В матче с «Динамо» (1:3) мы не реализовали моменты, а также невнимательно сыграли при стандартах у своих ворот.

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