The Sun (Великобритания): приготовьтесь к запуску российской «неудержимой» гиперзвуковой ракеты, развивающей скорость 9 тысяч 800 км в час и способной уничтожить города США

Россия собирается приступить к заключительной фазе испытаний смертоносной гиперзвуковой ракеты, развивающей скорость 6 тысяч 100 миль в час (9 тысяч 800 км в час) и способной уничтожить города США.
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