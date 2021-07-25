Мир оружия

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The Sun (Великобритания): приготовьтесь к запуску российской «неудержимой» гиперзвуковой ракеты, развивающей скорость 9 тысяч 800 км в час и способной уничтожить города США

The Sun (Великобритания): приготовьтесь к запуску российской «неудержимой» гиперзвуковой ракеты, развивающей скорость 9 тысяч 800 км в час и способной уничтожить города США

Россия собирается приступить к заключительной фазе испытаний смертоносной гиперзвуковой ракеты, развивающей скорость 6 тысяч 100 миль в час (9 тысяч 800 км в час) и способной уничтожить города США.

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Дмитрий Гурин
Вот нахрена России уничтожать города штатов? больше делать не чего? Думают и говорят в меру своих куриных мозгов, хотя зачем куриц обижать. Во по "граду на холме" жахнуть... аж руки сами к кнопке лезут. Тем более там просого народа не бывает, только элита в галстуках от "висяче" перемещается. Их нихрена не жалко.
Борис Осипов

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