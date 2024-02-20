Футболист Мудрик близок к уходу из "Челси" из-за проблем с поведением

Украинский полузащитник лондонского "Челси" Михаил Мудрик близок к уходу из клуба. Как утверждает портал Give me Sport, игрок может покинуть команду по окончании сезона не только из-за нестабильной игры, но и из-за проблем с поведением.
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