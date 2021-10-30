Все знали и молчали

Женские страстиКрасотаВсе знали и молчали Ситуация довольно неприятная. Гадкая даже.Мы с мужем развелись. Катализатором развода стала вскрывшаяся интрижка.Вернуться к статье83НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНаталия КомлеваА если бы они ей все рассказали, она бы их возненавидела.Владимир EвтушенкоНет.А2Александр 24Муж ( или жена ) всегда последними узнают об измене - и это правильно. Они,вдруг,помирятся,а ты,рассказав об измене,станешь первым врагом их семьи,так как попытался разрушить её. Рассказать,конечно,можно,но только в особо критических случаях,когда измена стала невыносимо циничной и наглой по отношению к другу ( подруге ).Владимир EвтушенкоА измена разве не цинична по сути?А2Александр 24Всё зависит от тех,кому изменяют. Помнится,сидим после работы ( так было принято - день-то ненормированный ) на совещании ( ст.мастера,нач. бюро),вдруг залетает в кабинет жена одного из мастеров и с порога орёт:"Ну,ты сволочь! Ты скоро домой пойдёшь?" . Да такой жёнушке не то что изменять будешь,а хорошо если совсем не прибьёшь ( так опозорить,кстати,уважаемого ст.мастера,перед всем коллективом.) Так что - измена-измене рознь. Иногда только во благо. А цинизм - это когда прекрасный муж ( жена ), счастливая жизнь,но пОхоть всё пересиливает.Николай ЕгоровНасчёт измены ! Когда кочерга торчит , то голова не РАБОТАЕТ !ЛидияК сожалению человек не всегда властен над своим темпераментом, некоторым нужно много, другим вообще не надо. Тут уж надо это понимать и выбирать, что тебе важнее. И сейчас, в связи с добавками в пищу всевозможных гормонов, женщины становятся всё более озабочены сексом, а у мужчин падает потенция. Читала много статей об этом, правда западных. А родных понять можно, потому-что тех, кто приносит плохие вести не жалуют, их же потом и обвинят в своих бедах.MMasanyслишком разные либидо , не избежно к этому приведут , рано или поздноКомментировать
Свежие комментарии