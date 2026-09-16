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Регионы России

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Альянс Inter-Transfer Alliance представил стандарт Tap to Transfer для быстрой передачи файлов между смартфонами

Альянс Inter-Transfer Alliance представил стандарт Tap to Transfer для быстрой передачи файлов между смартфонами

В основе стандарта лежит комбинирование технологий NFC и прямого P2P-подключения по Wi-Fi. Для передачи данных пользователям достаточно прикоснуться задними панелями двух поддерживающих Tap to Transfer телефонов.

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