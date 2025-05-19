Когда муж сказал, что хочет уйти, я задала один вопрос

Безусловно, у них уже давно не было гармоничных отношений - "Я смотрела на него и видела чужого, холодного человека." Потому и фотки появился интерес делать.

Ольга Гусева

Не знаешь, что за человек этот Иван. А то дал бы по башке. И усё. И никто бы не смог его больше шантажировать. Или ещё бы нашёл способ обезвредить шантажистку. Нельзя быть столь самонадеянной. Здесь нужно быть гораздо аккуратней. Это так. Ремарочка.