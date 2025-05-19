— Сегодня я пишу не для того, чтобы выслушать советы или жалобы. Нет. Я хочу поделиться своей историей, которая, возможно, кого-то из вас поддержит и заставит поверить: даже когда кажется, что земля уходит из-под ног, всегда есть выход.
Когда муж сказал, что хочет уйти, я задала один вопрос
Комментарии
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Владимир Соколов
фантазировала и нафантазировала автор бред 😂
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14 час.
В
Воробей
Безусловно, у них уже давно не было гармоничных отношений - "Я смотрела на него и видела чужого, холодного человека." Потому и фотки появился интерес делать.
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14 час.
Ольга Гусева
Не знаешь, что за человек этот Иван. А то дал бы по башке. И усё. И никто бы не смог его больше шантажировать. Или ещё бы нашёл способ обезвредить шантажистку. Нельзя быть столь самонадеянной. Здесь нужно быть гораздо аккуратней. Это так. Ремарочка.
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9 час.
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