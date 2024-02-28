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Более 130 миллионов тенге потратит акимат на создание зеленой защитной зоны вокруг Кошкар аты

Более 130 миллионов тенге потратит акимат на создание зеленой защитной зоны вокруг Кошкар аты

Создавать зеленую защитную зону вокруг хвостохранилища Кошкар ата будут в течение трех лет. Как следует из данных сайта госзакупок, заказчиком выступает управление природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области.

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