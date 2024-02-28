Более 130 миллионов тенге потратит акимат на создание зеленой защитной зоны вокруг Кошкар аты

Создавать зеленую защитную зону вокруг хвостохранилища Кошкар ата будут в течение трех лет. Как следует из данных сайта госзакупок, заказчиком выступает управление природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области.
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