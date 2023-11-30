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Закон и Порядок

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  • Александр Ткаченко
    Да за свою кормушку полицаи будут бороться любыми методами."Их выселять надо...
  • Владимир Балаев
    С. Миронов прав, никаких послаблений в законе, нарушил - ВЫЛЕТЕЛ!"Их выселять надо...
  • сергей танцура
    А может и Колокольцева за ними отправить в Среднюю Азию?"Их выселять надо...

Красуха-С4 превратила преимущество западного "умного" оружия в уязвимое место

Красуха-С4 превратила преимущество западного "умного" оружия в уязвимое место

Комплексы ВС РФ попросту "убивают" начинку снарядов реактивной системы HIMARS и гаубиц M777, которые корректируются со спутников.

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