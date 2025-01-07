Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 851 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • НС
    ветераны уходят, а надо было собирать по крупицам их истории. Скольких уж нет - а с ними ушла и правда о войне, да и ...Мнение ветеранов ...
  • НС
    Любой(или почти любой) современный фильм - полное гуано. Даже не о войне, а вообще о чём угодно. Потому как фильм нач...Мнение ветеранов ...
  • Evgenija Palette
    Геббельс, к слову, много полезного говорил.  Привыкли слюнявые "жесты доброй воли" слушать... Да фальшивые декларации...За что вы, девочк...

Особенности украинского Нового года

Особенности украинского Нового года

Автор: Сергей Донецкий Новый год на Украине всегда был праздником специфическим. В эту пору с экранов телевизоров, с уличных рекламных щитов, со страниц газет на людей особенно активно лезли физиономии различных политических проституток, аферистов, а то и просто настоящих уголовников, подавшихся в политику и желавших, чтобы этот семейный добрый и для многих самый любимый праздник ассоциировался исключительно с ними.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх