Поиски ребенка в реке Днепр пока не дали результатов

Водолазы изучали водоем и береговую линию в течение шести часов В воскресенье, 3 марта, водолазная группа «ДобротворецЪ» провела новый этап поисков пропавшего на Днепре в Смоленске 11-летнего Кирилла Агеева.
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