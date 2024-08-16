«Русским здесь не место»: глава сибирского села вступился за мигрантов-беспредельщиков

Геннадий

❗...дежавю... знакомо, проходили во времена известных событий начала 90-х в Душанбе... практически в каждом дворе были созданы отряды самообороны - по инициативе и настоятельной просьбе высшего руководства республики - для защиты своих семей, домов от ... деяний тех уродов, которые уже успели до этого достаточно напакостить... так что подобные отряды были жизненно необходимы... как и сейчас, уже у нас❗...вот так вот бывает!.. /с Сергеем целиком и полностью солидарен!!!/