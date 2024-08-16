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«Русским здесь не место»: глава сибирского села вступился за мигрантов-беспредельщиков

«Русским здесь не место»: глава сибирского села вступился за мигрантов-беспредельщиков

ТЕМА. ГЛАВНОЕ Главу села Киик увольняют после скандала с мигрантами. Новость об этом стала для местных жителей праздником.

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Комментарии
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александр новичихин
Сажать надо этого пидора и не ждать октября!
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1 час.
Геннадий
❗...дежавю... знакомо, проходили во времена известных событий начала 90-х в Душанбе... практически в каждом дворе были созданы отряды самообороны - по инициативе и настоятельной просьбе высшего руководства республики - для защиты своих семей, домов от ... деяний тех уродов, которые уже успели до этого достаточно напакостить... так что подобные отряды были жизненно необходимы... как и сейчас, уже у нас❗...вот так вот бывает!..  /с Сергеем целиком и полностью солидарен!!!/
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59 мин.
Марина Петрова
Песков опять удивил всех своим высказыванием. Такое впечатление, что Пескову глубоко плевать на страдания людей. Не дождусь, когда его накажут.
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31 мин.

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