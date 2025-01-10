Баня сгорела из-за печи на юге Карелии

Распространение огня остановили за десять минут, но парилку пламя повредило Ночью 9 января на пульт пожарно-спасательной службы Сортавальского района поступило сообщение о пожаре в частной бане в поселке Заречье.
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