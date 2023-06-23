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  • Вова Клыш
    Вы ещё дворничиху тётю Машу с Нахичевани не встречали !!!Ростовский дворни...
  • николай лебедев
    Какая, нахх.... провокация?В такой момент учинить этот беспредел-это чистейшей воды предательство и прощения за это б...Пригожин использу...
  • zygmund nedialkow
    Похоже на капкан, непонятно для чего и для кого.Комбат Ходаковски...

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