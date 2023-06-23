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ВК
Вова Клыш
Вы ещё дворничиху тётю Машу с Нахичевани не встречали !!!
Ростовский дворни...
НЛ
николай лебедев
Какая, нахх.... провокация?В такой момент учинить этот беспредел-это чистейшей воды предательство и прощения за это б...
Пригожин использу...
ZN
zygmund nedialkow
Похоже на капкан, непонятно для чего и для кого.
Комбат Ходаковски...
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Обращение генерала армии Суровикина
источник.
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