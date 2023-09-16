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World Athletics закрыла программу нейтральных спортсменов. Ее первой участницей бала информатор WADA Юлия Степанова

Об этом сообщили в пресс-службе Международной ассоциации легкоатлетических федераций. «Программа авторизованных нейтральных спортсменов была прекращена после того, как Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) была восстановлена в качестве федерации-члена на заседании совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

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