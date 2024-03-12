Дроны помогут составить точную карту лунной поверхности

Дрон и базовая станция / © Ronasso et al. Для решения проблемы инженеры из Швейцарии разработали концепт дрона-разведчика, который поможет нанести на карту некоторые из самых потенциально опасных зон спутника нашей планеты.
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