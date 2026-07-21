Макс Ферстаппен объяснил свои жесткие разговоры с Red Bull по радио

Макс Ферстаппен объяснил свои жесткие разговоры с Red Bull по радиоGetty Images / Red Bull Content PoolЧетырёхкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен заявил, что его эмоциональные переговоры с командой по радио во время Гран При Бельгии являются частью рабочего процесса и помогают Red Bull Racing не терять концентрацию.
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