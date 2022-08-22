В Липецкой области задержаны трое «чёрных» лесорубов и скупщик нелегального леса

В Липецкой области задержаны трое «чёрных» лесорубов и скупщик нелегального леса

На территории Добровского района Липецкой области в ходе оперативной разработки сотрудниками полиции и областного УФСБ задержаны четверо местных жителей.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх