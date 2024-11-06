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Десятки миллиардов улетели в пустоту: Мария Шукшина уличила "патриотов" России в профанации

Десятки миллиардов улетели в пустоту: Мария Шукшина уличила "патриотов" России в профанации

Десятки миллиардов рублей государственных денег улетели в пустоту. Мария Шукшина уличила "патриотов" России в профанации воспитания подрастающих поколений: "Это наши деньги, которые могли бы пойти на СВО".

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