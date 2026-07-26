Два штрафа — и вас не пустят в Россию? Юрист Вадим Коженов отвечает

Поче­му запол­нен­ный RU ID не гаран­ти­ру­ет полу­че­ние QR-кода? Как незна­ние одно­го пунк­та дого­во­ра пре­вра­ща­ет легаль­но­го работ­ни­ка в «неле­га­ла» из реест­ра? За что на самом деле могут анну­ли­ро­вать вид на житель­ство и кто в зоне рис­ка? И какая лазей­ка в ука­зе № 821 поз­во­ля­ет жен­щи­нам полу­чать граж­дан­ство быст­рее муж­чин? Юрист Вадим Коже­нов отве­тил на вопро­сы ин.