WP: глава РФПИ Дмитриев начал встречу с спецпосланником президента США

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев начал переговоры с Стивом Уиткоффом, спецпосланником президента США, в Вашингтоне, сообщает Washington Post, ссылаясь на источник.
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