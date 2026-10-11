Российские хоккеисты демонстрируют впечатляющие результаты в НХЛ

В новом сезоне НХЛ российские хоккеисты продолжают показывать высокий уровень игры, оказывая значительное влияние на результаты своих команд.
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