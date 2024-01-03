«Царьград» нашел данные о реальных потерях участников «голой» вечеринки Ивлеевой

Ситуация вокруг скандальной вечеринки Анастасии Ивлеевой продолжает оставаться темой для обсуждения. «Царьград» в своем материале рассказал, сколько на самом деле потеряли звезды, приехавшие 21 декабря в клуб «Мутабор».
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