Политнавигатор США решили закрыть оба отделения визового центра России на своей территории, расположенные в Нью-Йорке и Вашингтоне, сообщил посол РФ Анатолий Антонов.
Американцы закрыли у себя визовые центры России и отобрали у дипломатов налоговые карточки
Комментарии
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BV
Boris Voronin
РЕАЛЬНО США РФ объявили ВОЙНУ!!! Так что ХВАТИТ с ними церемониться... СБИВАТЬ ВСЕ разведывательные аппараты и в воздухе и в космосе!!!
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13 час.
александр бажан
Ни кто это делать не будет. Мы умеем только пальчиком грозить. НЮ, НЮ, НЮ.............. Нет у нас тех людей которые англосаксам могут вырвать жабры..............
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12 час.
CM
C Major
проглотили изъятие нашей собственности диппредставительств,консульств и пр - вот теперь и далбше пыль глотаем,а надо было сразу ответить тем же...Получается,как всегод -нам плюнули в лицо,мы молча утерлись(кроме жалких нот МИД-а ничего не слыщал о конкретных и действенных мерах), и ,раз ответа нет, очередной плевок......И так не только в отношениях с США..
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10 час.
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