Американцы закрыли у себя визовые центры России и отобрали у дипломатов налоговые карточки

BV Boris Voronin РЕАЛЬНО США РФ объявили ВОЙНУ!!! Так что ХВАТИТ с ними церемониться... СБИВАТЬ ВСЕ разведывательные аппараты и в воздухе и в космосе!!!

александр бажан Ни кто это делать не будет. Мы умеем только пальчиком грозить. НЮ, НЮ, НЮ.............. Нет у нас тех людей которые англосаксам могут вырвать жабры..............