Сводка Минобороны России о ходе проведения спецоперации на 5 января

Минобороны России приводит новые данные о ходе проведения спецоперации на Украине. За минувшую неделю Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен 41 групповой и один массированный удары высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по центрам принятия решений, объектам военно-промышленного комплекса Украины, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и топливным базам.