Муж обижен не на шутку: жена устроила его подруге неприятности— Муж мне с пеной у рта доказывал, что я больная, и мне надо голову лечить, он ничего плохого не делает, у них с этой Яной просто дружеская переписка! – рассказывает тридцатилетняя Наталья.