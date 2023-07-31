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Рейтинг ATP. Зверев стал №16, Попырин обновил личный рекорд, Гоффен вернулся в топ-100

Чемпион Гамбурга Александр Зверев стал №16. Победитель турнира в Умаге Алексей Попырин поднялся на 33 строчки.

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