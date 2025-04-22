Депутат Ивлев призвал Каю Каллас учить историю после ее слов о Крыме

Представитель Государственной думы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев прокомментировал высказывание главы европейской дипломатии Каи Каллас, которая заявила, что Европейский союз не признает Крым российской территорией.
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