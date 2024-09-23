«Меняем Путина на Шольца!»: два миллиона трудовых мигрантов покинут РФ

Анатолий Рябенко Блогер назвал миллионы мигрантов покидают Россию. Однако перепутали мигрантов с туристами. Туристы были и пусть будут это выгодно. А мигранты, например: заполонили торговлю это факт: для них это самое то что даёт возможность содержать диаспоры, подкупать российских воров и жуликов. России нужны мигранты специалисты по разным отраслям, а не кишлаки безграмотных бандитов. Не надо путать и пугать Россия без мигрантов погибнет. Во времена СССР все работали, платили налог за бездетность, тунеядство наказывалось, прирост населения был высоким.

Владимир Негода тык по конституции вроде и было это самое ограничение .....ну и где оно, это ограничение ? два срока было ? было .... а получилось уже 24 года ..... кручу - верчу ну и так далее .