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«Меняем Путина на Шольца!»: два миллиона трудовых мигрантов покинут РФ

«Меняем Путина на Шольца!»: два миллиона трудовых мигрантов покинут РФ

Работодатели вынуждены будут поднимать зарплаты тем, кто придет на смену убывшим иноземцам Ирина Мишина  В системе миграционного учета зафиксировали отток двух миллионов мигрантов.

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Комментарии
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Анатолий Рябенко
Блогер назвал миллионы мигрантов покидают Россию. Однако перепутали мигрантов с туристами. Туристы были и пусть будут это выгодно. А мигранты, например: заполонили торговлю это факт: для них это самое то что даёт возможность содержать диаспоры, подкупать российских воров и жуликов. России нужны мигранты специалисты по разным отраслям, а не кишлаки безграмотных бандитов. Не надо путать и пугать Россия без мигрантов погибнет. Во времена СССР все работали, платили налог за бездетность, тунеядство наказывалось, прирост населения был высоким.
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38 мин.
Владимир Негода
тык по конституции вроде и было это самое ограничение .....ну и где оно, это ограничение ? два срока было ? было .... а получилось уже 24 года ..... кручу - верчу  ну и так далее .
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33 мин.
Нина Комарова
нос уже как у ястреба после операций, будет как Ротшильд до 103 лет?
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