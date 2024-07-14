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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шарль Леклер о Ферстаппене: «Когда на кону победа – я всегда буду атаковать на максимуме, кем бы ни был мой соперник»

Леклер не делает разницы в борьбе с Ферстаппеном и другими гонщиками. Пилот «Феррари» рассказал, что не планирует менять свой подход к борьбе с Максом Ферстаппеном в сравнении с тем, как он действует в других случаях.

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