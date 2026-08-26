❗️⚡️Поступает информация, что противник нанёс удар по Донецку 8 стратегическими крылатыми ракетами FP-5 Flamingo.
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❗️⚡️Поступает информация, что противник нанёс удар по Донецку 8 стратегическими крылатыми ракетами FP-5 Flamingo.