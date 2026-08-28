Дипломат Студенников назвал задержания танкеров во Франции пиратством

Власти Франции менее чем за год остановили пять танкеров, подозреваемых в причастности к теневому флоту России.
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